На термометрах "плюс": якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні 17 лютого буде практично без опадів. У більшості областей вдень очікується плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні майже не буде опадів. Лише у Житомирській, Волинській, Рівненькій та Львівській областях можливі невеликі дощі.
Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень очікується у межах +3 +8 градусів, на півдні країни до +13. На сході вдень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +4, в ночі -3 -8 градусів. На решті території вночі від +2 до -3.
Погода у Києві
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +4 +6 градусів, а вночі близько нуля.
Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.
Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, найбільше їх було у січні та серпні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.