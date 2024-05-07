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Градуси "поповзуть" вниз. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 7 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні 7 травня буде холодніше, ніж днем раніше. Але зниження температури помітно буде не у всіх регіонах, це ж стосується і опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Свіжіша, повітряна маса із півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та у Вінницькій області до +16....+20 градусів", - розповіла вона.

На решті території України у сьогодні тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України 7 травня за даними синоптика, принесе дощі з грозами.

"Хіба що в Криму та Приазов'ї опади малоймовірні. Південно-західний та західний вітер буде поривчастим, часом навіть із штормовими поривами до 15-20 м/с, обережно!" - попередила Діденко.

Погода у Києві

У Києві 7 травня очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +17....+19 градусів.

Західний вітер у столиці очікується рвучким.

Погода на найближчі дні в Україні

Надалі, як розповіла синоптик, повітря буде в Україні скрізь свіжим, вдень +14...+20 градусів, а в середині тижня можливі заморозки.

Додамо, що попри позанормові показники температури, що очікують синоптики у травні 2024, які будуть вище на 1,5-2 градуси, без заморозків не обійдеться. Цікаво, що їх очікують навіть наприкінці місяця.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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