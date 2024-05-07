Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Свежая, воздушная масса с севера обусловит снижение температуры воздуха в западных, северных областях и в Винницкой области до +16....+20 градусов", - рассказала она.

На остальной территории Украины сегодня теплая погода еще задержится.

Холодный атмосферный фронт, который будет пересекать территорию Украины 7 мая, по данным синоптика, принесет дожди с грозами.

"Разве что в Крыму и Приазовье осадки маловероятны. Юго-западный и западный ветер будет порывистым, иногда даже с штормовыми порывами до 15-20 м/с, осторожно!" - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 7 мая ожидается периодически дождь с грозой. Температура воздуха снизится и в течение дня составит +17...+19 градусов.

Западный ветер в столице ожидается порывистым.

Погода на ближайшие дни в Украине

В дальнейшем, как рассказала синоптик, воздух будет в Украине везде свежий, днем +14...+20 градусов, а в середине недели возможны заморозки.

Добавим, что, несмотря на вненормовые показатели температуры, что ожидают синоптики в мае 2024, которые будут выше на 1,5-2 градуса, без заморозков не обойдется. Интересно, что их ожидают даже в конце месяца.

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.