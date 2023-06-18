Град та шквали. На Україну насувається негода

Погода в Україні завтра, 19 червня, погіршиться. Деякі області накриють дощі з градом та шквальні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.
Негода завтра очікується у низці центральних, західних, північних та південних областей. Рятувальники оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
"19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Жителів вказаних областей закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
За даними синоптиків, сьогодні захід та південь України накриють дощі. Місцями очікуються сильні опади.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області негода розмила частину доріг. Через опади рівень води у річках значно виріс.
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