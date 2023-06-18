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Град и шквалы. На Украину надвигается непогода

Фото: Украину завтра накроет непогода (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине завтра, 19 июня, ухудшится. Некоторые области накроют дожди с градом и шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Непогода завтра ожидается в ряде центральных, западных, северных и южных областей. Спасатели объявили первый (желтый) уровень опасности.

"19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Жителей указанных областей призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня запад и юг Украины накроют дожди. Местами ожидаются сильные осадки.

Напомним, что в Ивано-Франковской области непогода размыла часть дорог. Из-за осадков уровень воды в реках значительно вырос.

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