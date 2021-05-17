Град и сильный ветер: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области сегодня грозы (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра сообщается, что сегодня все области накроет гроза и дожди. На западе страны будет +18+22, а ночью +10+13. На востоке страны будет жара, днем ожидается +26+29, а ночью +12+16.

В центральных и южных областях будет +19+24, а ночью +11+15. В Киеве сегодня тоже гроза с дождем. Днем будет +19+21, а ночью +11+13.