Град та сильний вітер: в Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області сьогодні грози (I рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентра повідомляється, що сьогодні всі області накриє гроза та дощі. На заході країни буде +18+22, а вночі +10+13. На сході країни буде спека, вдень очікується +26+29, а вночі +12+16.

У центральних та південних областях буде +19+24, а вночі +11+15. У Києві сьогодні теж гроза з дощем. Вдень буде +19+21, а вночі +11+13.