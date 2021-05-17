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Град та сильний вітер: в Україні оголошено штормове попередження

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні у більшості областей, а також у Києві, буде град.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області сьогодні грози (I рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентра повідомляється, що сьогодні всі області накриє гроза та дощі. На заході країни буде +18+22, а вночі +10+13. На сході країни буде спека, вдень очікується +26+29, а вночі +12+16.

У центральних та південних областях буде +19+24, а вночі +11+15. У Києві сьогодні теж гроза з дощем. Вдень буде +19+21, а вночі +11+13.

Нагадаємо, циклон несе в Україну грози і похолодання.

Крім того, раніше синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління.

Зазначимо, синоптики дали прогноз до кінця травня.

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