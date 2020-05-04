Град, сильный ветер и дожди: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 4 мая резко испортится, объявили град и штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что сегодня в Украине объявили грозы, в связи с чем ожидается повышение уровней воды.

В Укрметцентре ранее прогнозировали, что погода 4 мая будет дождливая и с грозами по всей территории страны, в восточных областях ожидается до +25 градусов. Всего в Украине будут дожди и грозы всю неделю.

Ранее сообщалось, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).

Как отметили синоптики, в первой половине месяца в Украине, во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.