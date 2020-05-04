Град, сильний вітер та дощі: в Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні 4 травня різко зіпсується, оголосили град та штормове попередження. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Сьогодні в Україні грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Рівненській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у ДСНС повідомляли, що сьогодні в Україні оголосили грози, у зв'язку з чим очікується підвищення рівнів води.

В УкрГідрометцентрі раніше прогнозували, що погода 4 травня буде дощова та з грозами по всій території країни, у східних областях очікується до +25 градусів. Загалом в Україні будуть дощі та грози весь тиждень.

Раніше повідомлялось, що в травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла).

Як зазначили синоптики, у першій половині місяця в Україні, у другій половині травня в Карпатах, на півночі, сході країни та у більшості центральних областей ймовірні заморозки на поверхні ґрунту, місцями й у повітрі.