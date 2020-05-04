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Гроза с последствиями: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Новости » Общество     04.05.2020 - 08:43
Гроза с последствиями: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидается повышение уровней воды

Погода в Украине 4 мая ухудшится, объявили грозы, в связи с чем ожидается повышение уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине грозы (I уровень опасности, желтый). Вместе с тем, вследствие ожидаемых значительных осадков, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 3 мая, без негативных последствий.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня погода будет дождливая и с грозами по всей территории страны, в восточных областях ожидается до +25 градусов.

Отметим, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, местами ожидаются грозы и град, а также шквалы ветра. В Киеве сегодня будет облачно и пройдут дожди и грозы в дневное и ночное время суток. Днем в области будет от +18 до +22 тепла, а ночью температура покажет от +9 до +13 градусов.

РБК-Украина писало, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла). Как отметили в Укргидрометцентре, в первой половине месяца в Украине, во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.

Дожди по всей территории и до +25 тепла: погода в Украине на сегодня В Киеве в ближайший час ожидается град
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