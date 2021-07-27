UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Град и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 27 июля резко ухудшится на западе страны. Ожидается, что в западных областях будут дожди и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня днем в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

Кроме того, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики предупредили о дождях в восьми областях и жаре в других.

Отметим, в Украине было объявлено штормовое предупреждение на сегодня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждение