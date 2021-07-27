Дожди в восьми областях и жара в других: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине прогнозируют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине ухудшится погода в западных областях. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в 8 областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня будут дожди и грозы в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях.
На западе ожидается днем +28+32, а ночью +16+20.
На юге страны днем будет +30+34, а ночью +17+22.
В центральных областях днем ожидается +29+32, а ночью +16+19.
На востоке прогнозируют днем +30+32, а ночью +15+18.
В северных областях днем будет +29+32, а ночью +16+17.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет жара, без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +18+20.