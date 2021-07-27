ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди в восьми областях и жара в других: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Киев, Вторник 27 июля 2021 08:00
Дожди в восьми областях и жара в других: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине прогнозируют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ухудшится погода в западных областях. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в 8 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди и грозы в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях.

На западе ожидается днем +28+32, а ночью +16+20.

На юге страны днем будет +30+34, а ночью +17+22.

В центральных областях днем ожидается +29+32, а ночью +16+19.

На востоке прогнозируют днем +30+32, а ночью +15+18.

В северных областях днем будет +29+32, а ночью +16+17.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет жара, без осадков. Температура воздуха днем составит +30+32, а ночью +18+20.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине ливень
NEWS
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
Втрое больше, чем вчера: в Украине обнаружили 681 новый случай коронавируса
DAILY
Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Подлая война. Что думают о "перемирии" в одной из самых горячих точек Донбасса