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Град і шквали: в Україні різко погіршиться погода

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 08:37
Град і шквали: в Україні різко погіршиться погода Фото: в Україні погіршилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 27 липня різко погіршиться на заході країни. Очікується, що у західних областях будуть дощі та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні вдень у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження оголошено в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.

Град і шквали: в Україні різко погіршиться погода

Крім того, сьогодні у східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики попередили про дощі у вісьмох областях та спеку в інших.

Зазначимо, в Україні було оголошено штормове попередження на сьогодні.

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