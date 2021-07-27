Град і шквали: в Україні різко погіршиться погода
Погода в Україні 27 липня різко погіршиться на заході країни. Очікується, що у західних областях будуть дощі та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні вдень у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Штормове попередження оголошено в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях.
Крім того, сьогодні у східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, синоптики попередили про дощі у вісьмох областях та спеку в інших.
Зазначимо, в Україні було оголошено штормове попередження на сьогодні.