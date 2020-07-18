Град, шквали та сильні зливи: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Фото: гроза (Pixabey)

Також очікується підвищення рівня води в річках

У суботу, 18 липня, синоптики попереджають про погіршення погоди та підвищення рівня води в річках України. Очікується град, зливи та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, місцями швидкість вітру досягне 15-20 метрів за секунду, а сильні зливи очікуються в Карпатах та на Закарпатті.

"За даними Укргідрометцентру, 18 липня у західних областях, вночі в Донецькій і Луганській грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується підвищення рівня води в річках у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях.

Так, 18-20 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 1 м над рівнями. При значних дощах можливе формування значного місцевого і схильного стоку.

Крім цього, 18-20 липня на річках Прип'ять і Стохід буде утримуватися перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в прирічкових населених пунктах Ратнівського та Любешівського районів Волинської області.

Раніше РБК-Україна писало, що на заході України залишаються пошкодженими понад 500 км доріг і 213 мостів.

Також повідомлялося, що з початку місяця в Україні потонула 131 людина.