Град, шквалы и грозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Ветер местами достигнет 20 метров на секунду
По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, 4-5 июля погода в Украине ухудшится. Ожидаются грозы, град и порывы ветра до 20 метров на секунду.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так, 4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем в Одесской области грозы, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров на секунду.
В ближайшие 3 часа по Киеву и области, и до конца суток 4 июля будут грозы.
Кроме того, 5 июля в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью и в Карпатах, и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Как писало РБК-Украина, сегодня в западных, северных и некоторых центральных областях будут дожди и грозы, а в южных регионах ожидается жара до +38 градусов тепла.
Также ранее синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.
Автор: Максим Зайченко