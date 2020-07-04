Жара до +38 и дожди на западе Украины: прогноз погоды на сегодня

Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

В Киеве будут наблюдаться дожди и грозы

Сегодня, 4 июля, погода в Украине ухудшится. В западных, северных и некоторых центральных областях снова будут дожди и грозы, а в южных регионах ожидается жара до +38 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, во всех западных регионах, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях будут идти грозовые дожди. На всей остальной территории Украины будет без осадков, но пасмурно.

В западных областях температура днем будет колебаться от +23 до +26. Ночью же столбики термометров опустятся до +16 +18 градусов.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +24 до +35, а ночью от +18 до +21.

В восточных и южных областях температура днем будет в пределах +33 +38 градусов тепла, а ночью +18 +22.

Фото: погода в Украине на 4 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будут наблюдаться дожди и грозы. Температура воздуха днем составит от +27 до +32, а ночью от +16 до +20 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 3 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине в результате паводков остаются подтопленными 11 населенных пунктов.

Ранее в УкрГидрометцентре сообщили, что погода в июле характеризуется неустойчивыми периодами с грозами, шквалами и ливнями и засухой.

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Автор: Андрей Козловский