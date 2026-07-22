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Град, шквали та значний дощ: де чекати негоди 22 липня

07:30 22.07.2026 Ср
2 хв
Одну з областей заллють дощі
aimg Олена Чупровська
Град, шквали та значний дощ: де чекати негоди 22 липня Фото: синоптики попередили про негоду в деяких областях (Getty Images)
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22 липня погода в Україні розділить країну навпіл: в одних регіонах буде сонячно, а в інших - грози з градом та сильним шквалистим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Яка погода очікується у більшості областей

22 липня в Україні переважатиме спокійна погода без опадів. Виняток - схід країни, де вночі відчується вплив атмосферного фронту.

На висотах над більшою частиною території пануватиме прохолодне повітря з північного заходу. Через це там буде помітно свіжіше, ніж на півдні та сході, куди прийде тепла повітряна маса.

Де можливі дощі, гроза та град

Вдень у південно-західній частині країни місцями пройде короткочасний дощ із грозою.

Град, шквали та значний дощ: де чекати негоди 22 липняФото: в деяких областях України очікуються дощі (інфографіка РБК-Україна)

Найбільше опадів чекає на Одещину. Синоптики попереджають: на Одещині можливий значний дощ, в окремих районах області - град, поривчастий шквалистий вітер сягатиме 15-20 м/с.

На решті території опадів не буде.

Яка температура буде 22 липня

Вночі повітря прогріється до 10-15°, вдень - до 21-26°.

У південних і східних областях буде тепліше: вночі - 14-19°; вдень - 24-29°. Вітер по країні дмухатиме західний та північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода на Київщині та в Києві

У Києві та області 22 липня хмарність мінлива, опадів не прогнозують. Вітер західний, 5-10 м/с. У Києві вночі буде 13-15°, вдень - 22-24°. По області вночі трохи прохолодніше - 10-15°, вдень - 21-26°.

Раніше цього тижня синоптики попереджали про дощі, грози та температурні гойдалки в Україні.

Йшлося про нестабільну погоду з різкими перепадами температур в різних регіонах країни.

Тим часом фахівці також розповідали про магнітні бурі наприкінці липня.

За їхніми словами, у цей період можливе погіршення самопочуття у метеочутливих людей.

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