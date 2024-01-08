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"Град", БТР і не тільки. У ЗСУ відзвітували про втрати РФ на півдні за останню добу

Архівне фото: У ЗСУ відзвітували про втрати РФ на півдні за останню добу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові за останню добу знищили сімох окупантів на півдні країни. Також їм вдалося уразити ворожий БТР і систему "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях, тилах, спостережних пунктах і пунктах бойового постачання", - ідеться в повідомленні.

Що саме ЗСУ вдалося знищити

За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало на:

  • 7 окупантів;
  • 1 реактивну систему залпового вогню "Град";
  • 1 БТР-80;
  • 5 гармат;
  • 1 міномет;
  • 15 одиниць автобронетехніки.

Також було знищено 2 спостережні пункти та польовий пункт боєпостачання.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365 170 військових.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 28 одиниць військової техніки ворога.

Також українські воїни знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "ТІРАДА-2" на Донецькому напрямку.

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