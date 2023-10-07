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Грабують та погрожують. Окупанти чинять злочини проти цивільного населення, - ЦНС

Фото: Окупанти чинять злочини проти цивільного населення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти чинять злочини проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією від українського підпілля, на окупованих територіях Херсонської області відбулась низка дій щодо цивільного населення, які були вчинені російськими окупаційними військами та містять ознаки порушення Міжнародного гуманітарного права.

Водночас в різних населених пунктах окупованої Запорізької області відбулась серія пограбувань цивільного населення, в ході яких представники російської окупаційної "влади" погрожували людям розправою із застосуванням фізичної сили та автоматичної вогнепальної зброї.

Українські партизани у спілкуванні з потерпілими з’ясували, що за результатами даних злочинів у місцевого населення відібрано зокрема:

  • 3 легкових автомобілі,
  • мотоцикл,
  • іншу техніку та цінне майно,
  • а також готівкові кошти на загальну суму 1 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми вже повідомляли, що російські солдати грабують мешканців тимчасово окупованого Токмака Донецької області, оскільки їм затримують виплати та не надають продукти харчування.

Викрадення українського зерна Росією

Крім крадіжок серед цивільного населення, Російська Федерація від початку повномасштабного вторгнення активно займається вивезенням українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Зокрема, Росія відправляє незаконно вивезене з України зерно з території Криму до країн Близького Сходу. Це стало відомо після того, як один із російських судів потрапив на супутниковий знімок.

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окупантиВійна Росії проти України