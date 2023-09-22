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Окупанти масово грабують мешканців Токмака через затримку виплат, - Генштаб

Токмак, П'ятниця 22 вересня 2023 20:38
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Окупанти масово грабують мешканців Токмака через затримку виплат, - Генштаб Ілюстративне фото: окупанти масово грабують мешканців Токмака через затримку виплат (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати грабують мешканців тимчасово окупованого Токмака, оскільки їм затримують виплати та не надають продукти харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

За інформацією українського військового командування, мирне населення Токмака продовжує страждати від дій солдатів РФ.

"Військові РФ через затримку грошового забезпечення та нестачу продуктів харчування займаються масовими крадіжками. Зокрема, окупанти змушують громадянських людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію", - сказано в повідомленні Генштабу.

Ситуація у Токмаку

Нагадаємо, російські окупанти почали посилювати оборону Токмака. Це сталося після того, як бійці Збройних сил України деокупували село Роботине, що за 30 кілометрів від міста.

Ще кілька днів тому в українському військовому командуванні повідомляли, що окупанти заселяються до пенсіонерів у Токмаку та грабують їх.

Також учора, 21 вересня, у місті пролунали потужні вибухи. Їхні деталі поки невідомі.

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