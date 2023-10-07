RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грабят и угрожают. Оккупанты совершают преступления против гражданского населения, - ЦНС

Фото: Оккупанты совершают преступления против гражданского населения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты совершают преступления против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации от украинского подполья, на оккупированных территориях Херсонской области произошел ряд действий в отношении гражданского населения, совершенных российскими оккупационными войсками и содержащих признаки нарушения Международного гуманитарного права.

В то же время в разных населенных пунктах оккупированной Запорожской области произошла серия ограблений гражданского населения, в ходе которых представители российской оккупационной "власти" угрожали людям расправой с применением физической силы и автоматического огнестрельного оружия.

Украинские партизаны в общении с потерпевшими выяснили, что по результатам данных преступлений у местного населения отобрано:

  • 3 легковых автомобиля,
  • мотоцикл,
  • другую технику и ценное имущество,
  • а также наличные средства на общую сумму 1500 тысяч долларов.

Напомним, мы уже сообщали, что российские солдаты грабят жителей временно оккупированного Токмака Донецкой области, поскольку им задерживают выплаты и не предоставляют продукты питания.

Похищение украинского зерна Россией

Кроме воровства среди гражданского населения, Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения активно занимается вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий.

В частности, Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Это стало известно после того, как один из российских судов попал на спутниковый снимок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна России против Украины