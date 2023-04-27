Грабував та погрожував зброєю жителям Київської області: військовому РФ повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ще одному російському військовому, причетному до воєнних злочинів у Київській області. Окупант грабував та позбавляв волі мешканців села Богданівка, погрожуючи зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру стрілку Росгвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району Київської області разом з іншими військовими РФ проводив обшуки в домівках місцевих жителів.
Залякуючи зброєю, окупант виганяв людей, які намагалися заховатися від них у підвалах та погребах, на вулицю та позбавляв їх волі.
Крім того, підозрюваний увірвався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи застосувати зброю, привласнив два мобільні телефони й всі заощадження потерпілого - понад 163 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що двох бойовиків захопили у полон на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Правоохоронці оголосили їм підозри у державній зраді.
Також раніше ми писали, що співробітник російської ФСБ під час окупації Херсонської області наказував затримувати та катувати мирних жителів. Йому оголосили підозру.
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