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Грабував під виглядом "обшуків". Суд виніс вирок колаборанту з окупаційної "МВС"

Середа 27 вересня 2023 17:10
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Грабував під виглядом "обшуків". Суд виніс вирок колаборанту з окупаційної "МВС" Фото: Грабував під виглядом "обшуків". Суд виніс вирок колаборанту з окупаційної "МВС" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок колаборанту з "Куп'янського МВС Росії", який грабував цивільних під виглядом "обшуків". Наступні 13 років зрадник проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

В серпні 2022 року зрадник добровільно вступив до окупаційного "пункту поліції №2", який діяв на території тимчасово окупованої громади. Перебуваючи на "посаді слідчого" він займався фабрикуванням "карних справ" проти цивільних для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень.

Зокрема зрадник разом із російськими терористами вдирався до осель українців й грабував їх під виглядом "обшуків". Під час "рейдів" росіяни виносили з помешкань, побутову техніку та інше приватне майно.

"У разі опору - російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями. Таким чином російські карателі намагались залякати мешканців регіону та придушити в них спротив кремлівському режиму", - пише СБУ.

Під час звільнення райцентру зрадник намагався "залягти на дно", втім, ховався недовго, оскільки через день після деокупації СБУ затримала його.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, колишній посадовець органів внутрішніх справ, який у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я. Після початку повномасштабного вторгнення РФ, він підтримав російських окупантів і, "дочекавшись" їх у Куп’янську, приєднався до загарбницьких лав", - додає СБУ.

Відповідно до ч.7 ст.111-1 зрадника було засуджено до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала російських агентів, які скоригували удар по Києву 21 вересня. Докладніше про цей обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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