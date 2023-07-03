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Грабував майно українців у селі під Києвом. До дев'яти років засудили російського окупанта

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Понеділок 03 липня 2023 21:47
Грабував майно українців у селі під Києвом. До дев'яти років засудили російського окупанта Фото: росіянин під Києвом грабував майно українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російського військового, який займався розграбуванням майна українців у Київській області, засуджено до дев'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, росіянин у березні 2022 року під час окупації села Обуховичі, Вишгородського району, проник до одного з приватних будинків. Він там базувався разом зі своїми співслужбовцями і проживав протягом усього періоду окупації.

Коли засуджений тікав з Київської області то викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти.

Його засуджено до 9 років позбавлення волі. Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у місті Київ та Київській області.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також екс-керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Він допомагав росіянам на початку вторгнення.

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