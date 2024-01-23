Грабили "криптовалютчиков". Полиция накрыла банду, спецоперация проходила в 6 областях

Правоохранители провели специальную операцию на территории шести областей по задержанию участников вооруженной преступной организации, совершавших нападения на "криптовалютчиков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины .

Спецоперацию проводили вчера, 22 января, в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.

Возраст задержанных организаторов и участников вооруженной преступной организации - от 23 до 40 лет.

"Все они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Еще двое фигурантов находятся в СИЗО", - рассказали в полиции.

Также были изъяты оружие и боеприпасы, автомобили, рации, средства для глушения сигнала и обнаружения спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и т.д.

Как промышляла банда

По данным правоохранителей, злоумышленники похищали приближенных к будущим жертвам лиц, чтобы узнать детали их бытовой жизни, наличие системы безопасности в домах.

"Как правило, в поле зрения преступной организации попадали лица, деятельность которых связана с криптовалютой. На всех потенциальных жертв фигуранты совершали так называемое "досье", - говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что фигуранты тщательно готовились к преступлению:

неоднократно проводили встречи для согласования всех деталей и планирования путей побега,

проводили разведку местности,

подбирали орудие и экипировку, даже отслеживали прогноз погоды, чтобы при осадках не оставались следы на местности.

Поскольку участники группировки были из разных регионов, в определенную дату и место они съезжались для проведения совместных совещаний, говорят в полиции.

Нападение в Киевской области

Также отмечается, что один из эпизодов деятельности банды произошел в Киевской области в августе 2023 года, когда злоумышленники похитили водителя одной из столичных семей, деятельность которой была связана с криптовалютой.

Разбойники остановили автомобиль потерпевшего и, нанеся телесные повреждения, затолкали его к собственному транспортному средству. Угрожая оружием и применяя физическую силу, они пытались узнать данные о схеме дома семьи, на которую работал водитель, наличии охраны, способах проникновения на территорию домовладения и количестве обслуживающего персонала, распорядке дня каждого члена семьи. На их дом планировали совершить разбойное нападение.

Что угрожает участникам банды

Решается вопрос о сообщении задержанным и участникам преступной организации, находящихся в СИЗО, о подозрении и избрании мер.

Участникам банды может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Приступы из-за криптовалюты

Ранее в октябре 2023 года сообщалось, что правоохранители разоблачили группу лиц в Киеве, которые избивали и калечили предпринимателя, чтобы он перечислил криптовалюту на их счет.

По данным следствия, четверо жителей Черкасс проникли в его квартиру потерпевшего и потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет, угрожая физическим насилием.