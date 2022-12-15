Грабували елеватори. 15 бойовиків ОРДЛО отримали по 15 років тюрми, потрапивши в полон

"Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники", - йдеться в повідомленні.

У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

"Крім цього виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ", - додають в СБУ.

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

Покарання

За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.