Грабували елеватори. 15 бойовиків ОРДЛО отримали по 15 років тюрми, потрапивши в полон

15 бойовиків так званих "ЛДНР" отримали по 15 років ув'язнення. Вони разом з російськими окупантами розграбували елеватори в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники", - йдеться в повідомленні.
У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.
"Крім цього виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ", - додають в СБУ.
Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.
За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення.
На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:
ст. 111 (державна зрада);
ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялось, співробітники Служби безпеки України у Запорізькій області проводять активні оперативно-розшукові заходи, що направлені на викриття російських агентів, зрадників та колаборантів.
Нагадаємо, правоохоронці зафіксували вже 47 тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні.
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