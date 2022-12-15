UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грабували елеватори. 15 бойовиків ОРДЛО отримали по 15 років тюрми, потрапивши в полон

Фото: бойовики ОРДЛО отримали по 15 років ув'язнення за пограбування елеваторів
Автор: Наталія Гурковська

15 бойовиків так званих "ЛДНР" отримали по 15 років ув'язнення. Вони разом з російськими окупантами розграбували елеватори в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники", - йдеться в повідомленні.

У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

"Крім цього виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ", - додають в СБУ.

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

Покарання

За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, співробітники Служби безпеки України у Запорізькій області проводять активні оперативно-розшукові заходи, що направлені на викриття російських агентів, зрадників та колаборантів.

Нагадаємо, правоохоронці зафіксували вже 47 тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЛНРДНР