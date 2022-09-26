Грабський оцінив перспективи настання ЗСУ у Херсонській та Луганській областях

Українські військові мають завдання-мінімум і завдання-максимум з контрнаступу в Херсонській області. Згідно з динамікою, ЗСУ намагаємося виконати завдання-максимум.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт полковник Сергій Грабський.
"У нас є завдання-мінімум та завдання-максимум. Завдання-мінімум полягає в тому, що ми там блокуємо росіян, вони виводяться з активних бойових дій і поступово втрачають свою боєздатність. Завдання-максимум - це знищення противника. Динаміка поки що вказує на те, що ми намагаємось виконати завдання-максимум", - заявив він.
За словами експерта, виконання завдання відбувається дуже тяжко, тому що росіяни нагнали туди повно людей.
"Щільність військ, які там зосередили і яким просто нема куди подітися, досить висока. І це призводить до того, що ми так повільно вигризаємо наші території", - заявив Грабський.
Він наголосив, що якщо ЗСУ заблокує там окупантам і не дасть можливості ні переправитися, ні діяти, вони стануть мішенню, яку українські захисники надалі виснажуватимуть.
"Бо у нас є ресурси для забезпечення, а у них немає таких ресурсів", - наголосив експерт.
Грабський додав, що ЗСУ має можливість проводити активні наступальні дії взимку.
"У будь-якого кліматичного сезону є свої вади та переваги. Взимку, коли замерзають болота, коли немає зелені, краще відстежувати, де знаходиться противник. Плюс, по замерзлому полю, на відміну від літнього, осіннього чи весняного, діяти набагато легше", - заявив він.
За словами полковника, українські військові мають шанси найближчим часом прорватися до Сватового чи району Кремінної та Рубіжного і це, за його словами, питання тижнів чи навіть днів.
Нагадаємо, аналітики ISW повідомляли, що окупанти у західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції, щоб уникнути хаотичного відступу.
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