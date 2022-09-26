Грабський оцінив перспективи настання ЗСУ у Херсонській та Луганській областях

"У нас є завдання-мінімум та завдання-максимум. Завдання-мінімум полягає в тому, що ми там блокуємо росіян, вони виводяться з активних бойових дій і поступово втрачають свою боєздатність. Завдання-максимум - це знищення противника. Динаміка поки що вказує на те, що ми намагаємось виконати завдання-максимум", - заявив він.

За словами експерта, виконання завдання відбувається дуже тяжко, тому що росіяни нагнали туди повно людей.

"Щільність військ, які там зосередили і яким просто нема куди подітися, досить висока. І це призводить до того, що ми так повільно вигризаємо наші території", - заявив Грабський.

Він наголосив, що якщо ЗСУ заблокує там окупантам і не дасть можливості ні переправитися, ні діяти, вони стануть мішенню, яку українські захисники надалі виснажуватимуть.

"Бо у нас є ресурси для забезпечення, а у них немає таких ресурсів", - наголосив експерт.

Грабський додав, що ЗСУ має можливість проводити активні наступальні дії взимку.

"У будь-якого кліматичного сезону є свої вади та переваги. Взимку, коли замерзають болота, коли немає зелені, краще відстежувати, де знаходиться противник. Плюс, по замерзлому полю, на відміну від літнього, осіннього чи весняного, діяти набагато легше", - заявив він.

За словами полковника, українські військові мають шанси найближчим часом прорватися до Сватового чи району Кремінної та Рубіжного і це, за його словами, питання тижнів чи навіть днів.