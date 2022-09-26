Грабский оценил перспективы наступления ВСУ в Херсонской и Луганской областях

"У нас есть задача-минимум и задача-максимум. Задача-минимум состоит в том, что мы там блокируем россиян, они выводятся из активных боевых действий и постепенно теряют свою боеспособность. Задача-максимум - это уничтожение противника. Динамика пока указывает на то, что мы пытаемся выполнить задачу-максимум", - заявил он.

По словам эксперта, выполнение задачи происходит очень тяжело, потому что россияне нагнали туда полно людей.

"Плотность войск, которые там сосредоточили и которым просто некуда деваться, достаточно высока. И это приводит к тому, что мы так медленно выгрызаем наши территории", - заявил Грабский.

Он подчеркнул, что если ВСУ заблокирует там оккупантам и не даст возможности ни переправиться, ни действовать, они станут мишенью, которую украинские защитники будут дальше истощать.

"Потому что у нас есть ресурсы для обеспечения, а у них нет таких ресурсов", - подчеркнул эксперт.

Грабский добавил, что у ВСУ есть возможность проводить активные наступательные действия зимой.

"У любого климатического сезона есть свои изъяны и преимущества. Зимой, когда замерзают болота, когда нет зелени, лучше отслеживать, где находится противник. Плюс, по замерзшему полю, в отличие от летнего, осеннего или весеннего, действовать гораздо легче", - заявил он.

По словам полковника, у украинских военных есть шансы в ближайшее время прорваться в Сватово или в район Кременной и Рубежного и это, по его словам, вопрос недель или даже дней.