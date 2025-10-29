Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування M51.3: на що вона здатна

Франція офіційно поставила на озброєння оновлену версію своєї міжконтинентальної балістичної ракети M51.3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Actu.fr.

Як пише видання, ці ракети встановлюватимуть на французьких атомних підводних човнах із балістичними ракетами (SNLE). У міноборони Франції заявили, що нова версія ракети M51.3 вже введена в експлуатацію та стане ключовим елементом модернізації французьких сил ядерного стримування.

"Третя версія стратегічної балістичної ракети підводного базування M51 (M51.3) надійшла на озброєння, що стало важливим кроком у модернізації океанічного компоненту французького ядерного стримування", - повідомили в міноборони країни.

Міністерство оборони Франції пояснило, що стратегічна балістична ракета підводного базування M51 - це міжконтинентальна ракета з роздільною ядерною бойовою частиною.

Вона перебуває на озброєнні Французьких стратегічних океанічних сил (FOST) з 2010 року й має три модифікації: M51.1, M51.2 та M51.3.

Нова версія

Остання версія, M51.3, оснащена новими ядерними боєголовками TNO-2. Її введення в експлуатацію стало фінальним етапом 12-річної програми модернізації. За даними французьких військових, ракета має збільшену дальність, вищу точність і потужнішу бронепробивність.

M51.3 встановлюватиметься на чотирьох французьких підводних човнах із балістичними ракетами (SNLE), зокрема на "Le Triomphant". При цьому щонайменше один із човнів постійно перебуватиме в океані, щоб забезпечити Франції можливість завдати ядерного удару навіть у разі атаки.

Розробка M51.3 стала результатом спільної роботи Агентства оборонних закупівель (DGA), Об’єднаного комітету начальників штабів, ВМС Франції, Комісії з атомної та альтернативної енергетики (CEA) та компанії ArianeGroup.

Окрім цього, Франція вже розпочала новий етап модернізації - M51.4. Контракт на розробку передано компанії ArianeGroup ще в серпні. Як повідомив прем’єр-міністр Себастьян Лекорню, нова ракета вже перебуває на борту атомного підводного човна та проходить етап навчальних випробувань.