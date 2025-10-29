ua en ru
Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування M51.3: на що вона здатна

Франція, Середа 29 жовтня 2025 13:00
Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування M51.3: на що вона здатна Ілюстративне фото: Франція прийняла на озброєння нову ракету ядерного стримування M51.3 (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Франція офіційно поставила на озброєння оновлену версію своєї міжконтинентальної балістичної ракети M51.3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Actu.fr.

Як пише видання, ці ракети встановлюватимуть на французьких атомних підводних човнах із балістичними ракетами (SNLE). У міноборони Франції заявили, що нова версія ракети M51.3 вже введена в експлуатацію та стане ключовим елементом модернізації французьких сил ядерного стримування.

"Третя версія стратегічної балістичної ракети підводного базування M51 (M51.3) надійшла на озброєння, що стало важливим кроком у модернізації океанічного компоненту французького ядерного стримування", - повідомили в міноборони країни.

Міністерство оборони Франції пояснило, що стратегічна балістична ракета підводного базування M51 - це міжконтинентальна ракета з роздільною ядерною бойовою частиною.

Вона перебуває на озброєнні Французьких стратегічних океанічних сил (FOST) з 2010 року й має три модифікації: M51.1, M51.2 та M51.3.

Нова версія

Остання версія, M51.3, оснащена новими ядерними боєголовками TNO-2. Її введення в експлуатацію стало фінальним етапом 12-річної програми модернізації. За даними французьких військових, ракета має збільшену дальність, вищу точність і потужнішу бронепробивність.

M51.3 встановлюватиметься на чотирьох французьких підводних човнах із балістичними ракетами (SNLE), зокрема на "Le Triomphant". При цьому щонайменше один із човнів постійно перебуватиме в океані, щоб забезпечити Франції можливість завдати ядерного удару навіть у разі атаки.

Розробка M51.3 стала результатом спільної роботи Агентства оборонних закупівель (DGA), Об’єднаного комітету начальників штабів, ВМС Франції, Комісії з атомної та альтернативної енергетики (CEA) та компанії ArianeGroup.

Окрім цього, Франція вже розпочала новий етап модернізації - M51.4. Контракт на розробку передано компанії ArianeGroup ще в серпні. Як повідомив прем’єр-міністр Себастьян Лекорню, нова ракета вже перебуває на борту атомного підводного човна та проходить етап навчальних випробувань.

Варто нагадати, що раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна готова в майбутньому розмістити на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерні бомби.

