Грабителям "Ощадбанка" в Киеве сообщили о подозрении

Фото: взрыв в отделении банка в Киеве (espreso.tv)

Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы

Двум лицам, совершившим ограбление отделения "Ощадбанка" в Киеве, сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Сообщается, что грабителям сообщили о подозрении по ч.2 ст.194 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража и умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

На данный момент готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По версии следствия, около 4:00 утра 30 ноября 2019 указанные лица проникли в помещение отделения банка на ул. Энтузиастов, после чего, используя неизвестную взрывчатое вещество, взорвали банкомат, расположенный внутри помещения, и похитили из него около 230 тыс. грн. Совершив преступление нападавшие скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 30 ноября двое злоумышленников устроили взрыв в отделении "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева на Русановке. Взрывом был уничтожен банкомат, а также повреждено помещение.

В воскресенье, 1 декабря, правоохранители задержали подозреваемых в ограблении "Ощадбанка". Ими оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, который ранее был осужден за хранение наркотиков.