ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грабіжникам "Ощадбанку" в Києві повідомили про підозру

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 16:50
Грабіжникам "Ощадбанку" в Києві повідомили про підозру
Фото: вибух у відділенні банку в Києві (espreso.tv)

Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці

Двом особам, які вчинили пограбування відділення "Ощадбанку" у Києві, повідомили про підозру. Про це повідомили в пресс-службе прокуратури Києва.

Повідомляється, що грабіжникам повідомили про підозру у ч. 2 ст. 194 і ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка та умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

На даний момент готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"За версією слідства, близько 4:00 ранку 30 листопада 2019 вказані особи проникли у приміщення відділення банку на вулиці. Ентузіастів, після чого, використовуючи невідому вибухову речовину, підірвали банкомат, розташований усередині приміщення, та викрали з нього близько 230 тис. грн. Скоївши злочин нападники втекли на автомобілі. В результаті вибуху ніхто не постраждав", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада двоє зловмисників влаштували вибух у відділенні "Ощадбанку" в Дніпровському районі Києва на Русанівці. Вибухом було знищено банкомат, а також пошкоджено приміщення.

У неділю, 1 грудня, правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку". Ними виявилися 39-річний іноземець та 33-річний киянин, який раніше був засуджений за зберігання наркотиків.

Підозрюваним у замаху на Соболєва і вбивстві дитини загрожує довічне Замах на Соболєва: поліція знайшла зброю
Новини України КиївпограбуванняОщадбанкКиївподозрение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся