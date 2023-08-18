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Гра РФ з вибухівкою на Запорізькій АЕС загрожує екологічною катастрофою для України та Європи, - Єрмак

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П'ятниця 18 серпня 2023 12:26
Гра РФ з вибухівкою на Запорізькій АЕС загрожує екологічною катастрофою для України та Європи, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "гра з вибухівкою" на Запорізькій АЕС загрожує екологічною катастрофою, як для України, так і всієї Європи. Світові лідери мають діяти негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Єрмака у співавторстві з Маргот Вальстрем для NV.

"Росія свідомо націлилася на довкілля України: її ріки, ліси й поля. Багато природних заповідників України - їхній тваринний і морський світ, вода та вражаюче біорізноманіття - зазнали страшних збитків і забруднення. Токсини потрапляють у довкілля з пошкоджених промислових підприємств та інфраструктурних об'єктів. Глобальна продовольча безпека перебуває під загрозою. Світ не може дозволити собі ігнорувати цю зростаючу екологічну загрозу", - наголосив Єрмак.

За його словами, загроза довкіллю України особливо загострилась у червні через жахливу аварію на величезній греблі у Новій Каховці, що стримувала одне з найбільших водосховищ в Європі.

"Це була не випадкова аварія: гребля була під контролем Росії, коли відбувся внутрішній вибух у проході, який ущент зруйнував її бетонний фундамент. Це спричинило катастрофічну повінь, яка зруйнувала понад 40 міст та сіл і один із найцінніших сільськогосподарських регіонів світу. Тонни нафти пролилися в річку Дніпро. Величезна кількість мін потрапила у річку та Чорне море, що призвело до витоку токсичних речовин", - йдеться в статті.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

За даними НБУ, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх. Вплив на економіку у 2023 році буде помірним.

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Запорізька АЕС Андрій Єрмак
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