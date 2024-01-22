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Гра в хованки. Прикордонники показали момент знищення ворожого авто

Фото: Прикордонники показали момент знищення ворожої автівки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники показали момент знищення автівки російських солдатів, яку вони намагались замаскувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

"Гра в хованки: 1:0 на користь FPV-дрона", - підписали відео прикордонники.

 

За даними ДПСУ, прикордонники Херсонського загону на півдні знищили ворожу автівку, яку окупанти намагались замаскувати.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 68 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ та 21 артсистему.

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