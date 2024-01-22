Игра в прятки. Пограничники показали момент уничтожения вражеского авто

"Игра в прятки: 1:0 в пользу FPV-дрона", - подписали видео пограничники.

По данным ГПСУ, пограничники Херсонского отряда на юге уничтожили вражеский автомобиль, который оккупанты пытались замаскировать.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

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