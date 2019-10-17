ГПУ завтра повідомить Гладковському про підозру 

Фото: Олег Гладковський (УНІАН)

Проект повідомлення про підозру вже готовий

Генеральна прокуратура завтра, 18 жовтня, повідомить про підозру колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олегу Гладковському. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення про підозру.

"Проект повідомлення про підозру лежить в мене на столі. Роботу над ним завершується. Я маю сказати, що докази зібрані повно і їх є достатньо, щоб завтра повідомити про підозру", - заявив Рябошапка.

Генпрокурор відзначив, що в основі підозри для Гладковського є неправдиве декларування, а також порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель і, власне, використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, внаслідок чого було отримано неправомірно вигоду.

Він додав, що під час досудового розслідування використовується інформація журналістського розслідуваня щодо "Укроборонпрому".

"В тому числі інформація, яка була розкрита журналістами використовується під час досудового розслідування", - додав він

Нагадаємо, сьогодні вдень Гладковського затримали при спробі покинути Україну.

РБК-Україна писало, що у НАБУ пояснили, що Гладковського затримали за підозрою в зловживанні службовим становищем.