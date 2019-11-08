В ГПУ завершился второй этап переаттестации прокуроров

В пятницу, 8 ноября, завершился второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, более 96% прокуроров успешно сдали экзамен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что по предварительным данным 749 набрали необходимые 93 и более баллов. Всего в график сдачи экзамена были включены 776 человек. 4 прокуроров не появились на экзамен.

"Эти результаты являются предварительными, поскольку время для предоставления обоснования уважительности причин неявки прокурорами, которые не явились на тестирование еще не истек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что второй этап переаттестации прокуроров состоял из экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники.

Напомним, первый этап аттестации прошли 795 прокуроров из 1083. 95 человек не явились на тестирование. Во время первого этапа прокуроров проверяли на знание и умение в применении закона.

Также сообщалось, что 218 прокуроров, отказавшихся от переаттестации, уволят из Генпрокуратуры. Также уволены будут и прокуроры, которые подали заявление на прохождение аттестации с нарушениями установленной формы.