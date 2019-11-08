У ГПУ завершився другий етап переатестації прокурорів

У п'ятницю, 8 листопада, завершився другий етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, понад 96% прокурорів успішно склали іспит. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що за попередніми даними 749 набрали необхідні 93 і більше балів. Усього у графік здачі іспиту були включені 776 осіб. 4 прокурорів не з'явилися на іспит.

"Ці результати є попередніми, оскільки час для надання обґрунтування поважності причин неявки прокурорами, які не з'явилися на тестування ще не закінчився", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що другий етап переатестації прокурорів складався з іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп'ютерної техніки.

Нагадаємо, перший етап атестації пройшли 795 прокурорів 1083. 95 осіб не з'явилися на тестування. Під час першого етапу прокурорів перевіряли на знання та вміння в застосуванні закону.

Також повідомлялося, що 218 прокурорів, які відмовилися від переатестації, звільнять з Генпрокуратури. Також будуть звільнені і прокурори, які подали заяви на проходження атестації з порушеннями встановленої форми.