ГПУ завершила расследование в отношении 27 экс-работников налоговых служб Клименко

Александр Клименко был министром доходов и сборов времен Виктора Януковича

Следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) завершили досудебное расследование в отношении 27 бывших работников Государственной налоговой инспекции (ГНИ), налоговой службы (ПС) Министерства доходов и сборов (МДС) времен Александра Клименко. Об этом сообщает "Слово и дело".

Так, Генпрокуратура ответила на запрос издания относительно расследования экс-налоговиков ГНИ, ПС и МЗД времен экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению 27 бывших работников ГНИ, ГНС и Министерства доходов и сборов в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 255, частью четвертой статьи 27, частью второй статьи 364 и частью третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины", - говорится в письме начальника отдела рассмотрения запросов на публичную информацию ГПУ Натальи Теличко.

Как сообщает "Слово и дело", в Генпрокуратуре добавили, что подозреваемым и их защитниками еще 14 марта был открыт доступ к материалам досудебного расследования.

Также отмечается, что после завершения ознакомления с материалами дела будет составлен обвинительный акт, который направят в суд.

Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева запретил Национальному агентству по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, предпринимать любые действия в отношении арестованного имущества экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко.