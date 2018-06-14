ГПУ завершила розслідування щодо 27 екс-працівників податкових служб Клименка

Олександр Клименков був міністром доходів і зборів за часів Віктора Януковича

Слідчі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України (ГПУ) завершили досудове розслідування щодо 27 колишніх працівників Державної податкової інспекції (ДПІ), податкової служби (ПС) та Міністерства доходів і зборів (МДЗ) часів Олександра Клименка. Про це повідомляє "Слово і діло".

Так, Генпрокуратура відповіла на запит видання щодо розслідування екс-податківців ДПІ, ПС та МЗД часів екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершене досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою 27 колишніх працівників ДПІ, ДПС і Міністерства доходів та зборів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 27, частиною другою статті 364 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України", - йдеться в листі начальника відділу розгляду запитів на публічну інформацію ГПУ Наталії Теличко.

Як повідомляє "Слово і діло", у Генпрокуратурі додали, що підозрюваним та їхнім захисниками ще 14 березня був відкритий доступ до матеріалів досудового розслідування.

Також зазначається, що після завершення ознайомлення з матеріалами справи буде складений обвинувальний акт, який скерують до суду.

Нагадаємо, що раніше Окружний адміністративний суд Києва заборонив Національному агентству з розшуку та менеджменту активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, вживати будь-які дії щодо арештованого майна екс-міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.