ГПУ завела дело на главу Госбюро расследований

Осуществление досудебного расследования уголовного производства передано полиции
Генеральная прокуратура Украины открыла дело на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook спикера ГПУ Андрея Лысенко.
Он сообщил, что от председателя Совета общественного контроля при ГБР Болдина Н.Я. поступило заявление о совершении Трубой уголовных правонарушений, а именно:
"По информации, изложенной в обращении, Генеральной прокуратурой Украины 03.06.2019 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении директором ГБР Трубой Г.М. уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины", - сообщил Лысенко.
Осуществление досудебного расследования уголовного производства передано полиции.
"По результатам проведения досудебного расследования будет принято решение о внесении в ЕРДР сведений по возможным другим фактам противоправной деятельности Трубы Р.М", - добавил спикер.
Напомним, Окружной административный суд города Киева рассмотрел дело о наличии оснований для люстрации Романа Трубы и постановил, что ГПУ не должным образом провела люстрационную проверку директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.