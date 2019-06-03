ГПУ завела справу на главу Держбюро розслідувань

Генеральна прокуратура України відкрила справу на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook спікера ГПУ Андрія Лисенка.

Він повідомив, що від голови Ради громадського контролю при ДБР Болдіна М.Я. надійшла заява про вчинення Трубою кримінальних правопорушень, а саме:

умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 3 ст. 382 КК України);

службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб (ч. 1 ст. 367 КК України);

зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ч. 1 ст. 364 КК України);

розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

"За інформацією, викладеною у зверненні, Генеральною прокуратурою України 03.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення Директором ДБР Трубою Р.М. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України", - повідомив Лисенко.

Здійснення досудового розслідування кримінального провадження передано поліції.

"За результатами здійснення досудового розслідування буде прийнято рішення щодо внесення до ЄРДР відомостей за можливими іншими фактами протиправної діяльності Труби Р.М", - додав спікер.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув справу щодо наявності підстав для люстрації Романа Труби та постановив, що ГПУ не належним чином провела люстраційну перевірку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.