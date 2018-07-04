ГПУ задержала на взятке чиновника Минюста

Он требовал 200 тыс. гривен

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) задержала на взятке в размере 200 тыс. гривен одного из начальников управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины и его заместителя. Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Задержано одного из начальников управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, заместителя начальника этого же управления и физическое лицо-пособника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, они требовали 200 тыс. гривен за не препятствование деятельности одного из предприятий государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Также о разоблачении чиновника написал на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"На очередном транше взятки задержали начальника и заместителя подразделение", - пишет генпрокурор.

Чистим управления аккредитации, контроля и мониторинга Минюста. На очередном транше взятки задержали начальника и заместителя подразделения. Опубликовано Юрием Луценко Среда, 4 июля 2018 г.

Как отмечает Сарган, сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых лицам будет объявлено о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали предпринимателя на взятке сотруднику Государственной фискальной службы.