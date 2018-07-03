Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві затримали підприємця на хабарі співробітнику ДФС

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 22:01
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Хабар був у розмірі 70 тис. гривень

У Києві правоохоронці затримали підприємця на хабарі співробітнику Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ)

"У Києві, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб), в порядку ст. 208 КПК України під час надання неправомірної вигоди інспектору одного з територіальних управлінь ДФС України затримано громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами проведеної перевірки у підприємця було встановлено ряд порушень податкового законодавства на суму близько 1,15 млн гривень. Щоб ухилитись від санкцій, підприємець вирішив дати хабара ревізору-інспектору ДФС через посередника.

"Як результат, 3 липня 2018 року підприємця було викрито в наданні неправомірної вигоди в сумі 70 тис. гривень службовій особі ДФС в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Держпраці у Полтавській області.

У центрі Києва стріляли в чоловіка Кличко пропонує Київраді ухвалити рішення про створення скверу імені Василя Сліпака
Теги публікації: Київ, Київ, ГПУ, ДФС, взятка, предприниматели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся