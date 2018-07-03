У Києві затримали підприємця на хабарі співробітнику ДФС

Хабар був у розмірі 70 тис. гривень

У Києві правоохоронці затримали підприємця на хабарі співробітнику Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ)

"У Києві, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція та надання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб), в порядку ст. 208 КПК України під час надання неправомірної вигоди інспектору одного з територіальних управлінь ДФС України затримано громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами проведеної перевірки у підприємця було встановлено ряд порушень податкового законодавства на суму близько 1,15 млн гривень. Щоб ухилитись від санкцій, підприємець вирішив дати хабара ревізору-інспектору ДФС через посередника.

"Як результат, 3 липня 2018 року підприємця було викрито в наданні неправомірної вигоди в сумі 70 тис. гривень службовій особі ДФС в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Держпраці у Полтавській області.