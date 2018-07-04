ГПУ затримала на хабарі посадовця Мін'юсту

Він вимагав 200 тис. гривень

Генеральна прокуратура України (ГПУ) затримала на хабарі одного з начальників управлінь Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Викрито та затримано одного із начальників управлінь Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, заступника начальника цього ж управління та фізичну особу-пособника, які вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі майже 200 тис. гривень за не перешкоджання у здійсненні діяльності одного з підприємств у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", - йдеться у повідомленні.

Також про викриття чиновника написав на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

"На черговому транші хабаря затримано начальника і заступника підрозділ", - пише генпрокурор.

Чистимо управління акредитації, контролю та моніторингу Мінюсту. На черговому транші хабаря затримано начальника і заступника підрозділу. Опубліковано Юрієм Луценком Середа, 4 липня 2018 р.

Як зазначає Сарган, наразі тривають слідчі дії.

За їх наслідками особам буде оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), а судом обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці затримали підприємця на хабарі співробітнику Державної фіскальної служби.