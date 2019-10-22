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ГБР начало досудебное расследование о взяточничестве в СИЗО

Новости » Политика    22.10.2019 - 17:44
ГБР начало досудебное расследование о взяточничестве в СИЗО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР проверяет факты возможной причастности к совершению уголовных преступлений работников Государственной уголовно-исполнительной службы

Следователями теруправлений Государственного бюро расследований (ГБР), расположенных в Киеве и Николаеве, начато досудебное расследование по материалам журналистского расследования Следствие.Инфо "Тюрьма возможностей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, в программе содержится информация о возможных противоправных действиях правоохранителей, которые способствуют свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы.

"Следователи ГБР проверяют эти факты, а также возможной причастности к совершению уголовных преступлений работников Государственной уголовно-исполнительной службы, государственных учреждений "Киевский следственный изолятор" и "Одесский следственный изолятор", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по признакам правонарушений:

  • злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
  • принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, повторно, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ГБР завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении исполняющего обязанности главы Госслужбы занятости Валерия Ярошенко, подозреваемого в завладении средствами частного предприятия.

Кроме того, в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным делам о пытках и других серьезных нарушениях прав со стороны правоохранительных органов.

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