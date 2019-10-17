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В ГПУ создали департамент по расследованию пыток

Новости » Общество    17.10.2019 - 16:16
В ГПУ создали департамент по расследованию пыток
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Департамент будет руководить расследованием пыток и других нарушений прав человека

В Генеральной прокуратуре Украины создали Департамент процессуального руководства по уголовным делам о пытках и других серьезных нарушениях прав со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сообщается, что ранее генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ соответствующего департамента, в состав которого будут входить четыре отдела. Сегодня руководителем этого департамента назначили Юрия Белоусова.

"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований ведет более тысячи уголовных дел за насилие со стороны правоохранителей. По словам директора ГБР Романа Трубы, 55 дел расследуются по фактам пыток.

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