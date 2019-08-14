Пінчука викликали на допит в ГПУ

Фото: Віктор Пінчук (Сергій Ільїн)

Допит призначений на 27 серпня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликає на допит Віктора Пінчука в якості свідка в кримінальному провадженні щодо "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомляється, допит призначено на 27 серпня на 11:00.

Згідно з порядком, Пінчука викликають на допит для проведення процесуальних дій з його участю в якості свідка в кримінальному провадженні від 19 серпня 2016 року.

Відзначимо, в 2016 році керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що у справі про "чорної бухгалтерії" Партії регіонів будуть допитані близько ста чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що суд дав дозвіл на проведення перевірки на поліграфі п'ятого президента України Петра Порошенка, але проходження поліграфа може відбутися тільки за його згодою.

Крім того, Національне антикорупційне бюро України найближчим часом може допитати мера Києва Віталія Кличка як заявника у справі про ймовірне пропозиції хабара чолі Офісу президента Андрію Богдану.