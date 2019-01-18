ГПУ вызвала на допрос Злочевского

Фото: Николай Злочевский (facebook.com/BurismaGroup)

Экс-министра ждут в ГПУ 23 января

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос в среду 23 января бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повістку, опубликованную на сайте ГПУ.

Как отмечается, Злочевского ждут в прокуратуре 23 января в 11:00.

"Вам необходимо появится 23.01.2019 года в 11:00 в следователя по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдару В.А. по адресу: г .Киев, ул.Резницкая, 13/15, каб.808-в ", - говорится в тексте повестки.

Сообщается, Злочевского вызвали для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

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