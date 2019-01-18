ГПУ викликала на допит Злочевського

Фото: Микола Злочевський (facebook.com/BurismaGroup)

Екс-міністра чекають у ГПУ 23 січня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликала на допит у середу 23 січня колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повістку, опубліковану на сайті ГПУ.

Як зазначається, Злочевського чекають в прокуратурі 23 січня об 11:00.

"Вам необхідно з'явитися 23.01.2019 року об 11:00 до слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдару В.А. за адресою: м .Київ, ул.Резніцкая, 13/15, каб.808-в ", - йдеться в тексті повістки.

Повідомляється, Злочевського викликали для участі в проведенні слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна Солом'янський районний суд міста Києва відмовився давати пояснення детективу НАБУ щодо судового рішенння у справі екс-міністра Миколи Злочевського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американське видання BuzzFeed опублікувало список людей з оточення президента-втікача Віктора Януковича, які фігурують у розслідуванні Сполучених Штатів щодо відмивання грошей екс-президентом та його "родиною". Серед них, зокрема, є й Злочевський.