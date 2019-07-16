Добкина вызвали на допрос по делу о покушении на Януковича

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала народного депутата Михаила Добкина на допрос по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку на сайте ГПУ.

Как сообщается, допрос назначен на 25 июля в 11:00.

Отметим, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в мае 2015 года по факту покушения на бывшего президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

Напомним, в то время Михаил Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был принять участие Янукович. Но Добкин, по его же словам, якобы убедил президента на съезд не ехать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало генерального прокурора Юрия Луценко на допрос, который назначен на понедельник, 15 июля. Допрос проходил по делу относительно принятия генпрокурором процессуального решения о передаче дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика.

Кроме того, Государственное бюро расследований вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос должен состоятся в среду, 17 июля.